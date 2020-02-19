Общий уровень преступности в Петербурге снизился за 2019 год
В Петербурге за 2019 год упал уровень преступности. Более того, он ниже средних показателей по России. Обо всех итогах прошедшего года рассказал лично начальник ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, выступая перед депутатами ЗакСа.
- Мы работаем с Главком в постоянном режиме. Отчет генерал-майора был конкретный. Он абсолютно объективно рассказал, что доверие к полиции растет, согласно опросам петербуржцев. Еще момент – произошло «оздоровление» обстановки по угонам автомобилей. У нас самый высокий за пятилетку показатель раскрываемости краж машин, - подчеркнул председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.
Одним из приоритетных направлений в работе полиции за прошлый год стали IT-преступления. В Петербурге они часто проявляются в виде ложных сообщений о минировании социальных объектов. На втором месте по «популярности» - борьба с коррупцией. Следом идут преступления, связанные с наркотиками.
ИСТОЧНИК KP.RU