2020-02-19T22:36:15+03:00
Общество

Общий уровень преступности в Петербурге снизился за 2019 год

Об итогах прошлого года рассказал начальник ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Роман Плугин, выступивший перед депутатами ЗакСа
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Роман Плугин отчитался об итогах работы полиции за 2019 год в Петербурге. Фото: assembly.spb.ruРоман Плугин отчитался об итогах работы полиции за 2019 год в Петербурге. Фото: assembly.spb.ru
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В Петербурге за 2019 год упал уровень преступности. Более того, он ниже средних показателей по России. Обо всех итогах прошедшего года рассказал лично начальник ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, выступая перед депутатами ЗакСа.

- Мы работаем с Главком в постоянном режиме. Отчет генерал-майора был конкретный. Он абсолютно объективно рассказал, что доверие к полиции растет, согласно опросам петербуржцев. Еще момент – произошло «оздоровление» обстановки по угонам автомобилей. У нас самый высокий за пятилетку показатель раскрываемости краж машин, - подчеркнул председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Одним из приоритетных направлений в работе полиции за прошлый год стали IT-преступления. В Петербурге они часто проявляются в виде ложных сообщений о минировании социальных объектов. На втором месте по «популярности» - борьба с коррупцией. Следом идут преступления, связанные с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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