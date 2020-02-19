Общий уровень преступности в Петербурге снизился за 2019 год

19 Февр. 2020 2020-02-19T22:36:15+03:00

Роман Плугин отчитался об итогах работы полиции за 2019 год в Петербурге. Фото: assembly.spb.ru

Об итогах прошлого года рассказал начальник ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Роман Плугин, выступивший перед депутатами ЗакСа

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В Петербурге за 2019 год упал уровень преступности. Более того, он ниже средних показателей по России. Обо всех итогах прошедшего года рассказал лично начальник ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, выступая перед депутатами ЗакСа.

- Мы работаем с Главком в постоянном режиме. Отчет генерал-майора был конкретный. Он абсолютно объективно рассказал, что доверие к полиции растет, согласно опросам петербуржцев. Еще момент – произошло «оздоровление» обстановки по угонам автомобилей. У нас самый высокий за пятилетку показатель раскрываемости краж машин, - подчеркнул председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Одним из приоритетных направлений в работе полиции за прошлый год стали IT-преступления. В Петербурге они часто проявляются в виде ложных сообщений о минировании социальных объектов. На втором месте по «популярности» - борьба с коррупцией. Следом идут преступления, связанные с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU