Съемки фильма и благотворительный турнир перекроют дороги в центре Петербурга

19 Февр. 2020 2020-02-19T23:03:44+03:00

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В комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали об ограничениях движения транспорта в Петербурге в период с 22 по 25 февраля. Сначала дороги перекроют 22 февраля из-за благотворительного турнира по мини-футболу от ГУ МЧС России в Северной столице. Его организуют в честь памяти сотрудников пожарной охраны, погибших при исполнении служебного долга.

- 22 февраля с 07:00 до 17:00 прекратят движение машин по Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади, а также по Манежной площади и Кленовой улицы вдоль дома №4. Также будет введен запрет остановки по Манежной площади и Кленовой улицы вдоль упомянутого дома №4, - рассказали в Смольном.

Следом дороги перекроют из-за съемок художественного фильма «Аманат». С 11:00 24 февраля до 07:00 25 февраля автомобили не проедут по Биржевому проезду от Тифлисского переулка до Менделеевской линии, а также по Менделеевской линии от Тифлисской улицы до Биржевого проезда. Помимо этого с 10:00 23 февраля до 07:00 25 февраля на вышеуказанных адресах запретят парковаться.

ИСТОЧНИК KP.RU