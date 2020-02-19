2020-02-19T23:34:37+03:00
Здоровье

Восьмимесячную малышку с критически низким весом спасли врачи Петербурга

Кардиохирурги СПбГПМУ применили новаторскую технологию лечения врожденного порока сердца
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге провели сложнейшую операцию по лечению врожденного порока сердца у 8-месячной малышки. Фото: пресс-служба СПбГПМУВ Петербурге провели сложнейшую операцию по лечению врожденного порока сердца у 8-месячной малышки. Фото: пресс-служба СПбГПМУ
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Кардиохирурги Педиатрического университета провели сложнейшую операцию по лечению врожденного порока сердца у 8-месячной малышки из Дагестана. Девочка поступила в клинику СПбГПМУ абсолютно истощенной. Она весила всего три килограмма при норме в восемь. Кроме этого в организм ребенка попала инфекция, что усугубило ее состояние.

- Врачи в первую очередь побороли инфекцию, затем научили ее кушать и убрали трубку, через которую она дышала. Учитывая маленький вес, кардиохирурги решили применить при операционном лечении врожденного порока сердца уникальный современный кардиохирургический метод для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки, - рассказали в пресс-службе университета.

Применяя данный метод, врачи избегают многих осложнений, а маленькие пациенты куда быстрее идут на поправку и выписываются из стационара. Малышка, между тем, уже набрала вес. 600 новых грамм для нее сейчас являются большой победой. По сути, ребенок здоров и готов ехать в родной Дагестан к своим любящим родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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