Восьмимесячную малышку с критически низким весом спасли врачи Петербурга

19 Февр. 2020 2020-02-19T23:34:37+03:00

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Кардиохирурги Педиатрического университета провели сложнейшую операцию по лечению врожденного порока сердца у 8-месячной малышки из Дагестана. Девочка поступила в клинику СПбГПМУ абсолютно истощенной. Она весила всего три килограмма при норме в восемь. Кроме этого в организм ребенка попала инфекция, что усугубило ее состояние.

- Врачи в первую очередь побороли инфекцию, затем научили ее кушать и убрали трубку, через которую она дышала. Учитывая маленький вес, кардиохирурги решили применить при операционном лечении врожденного порока сердца уникальный современный кардиохирургический метод для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки, - рассказали в пресс-службе университета.

Применяя данный метод, врачи избегают многих осложнений, а маленькие пациенты куда быстрее идут на поправку и выписываются из стационара. Малышка, между тем, уже набрала вес. 600 новых грамм для нее сейчас являются большой победой. По сути, ребенок здоров и готов ехать в родной Дагестан к своим любящим родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU