2020-02-20T00:09:30+03:00
Общество

Петербуржца оскорбила сексистская реклама подарков к 23 февраля и 8 марта, ущемляющая мужчин

Ему не понравилось, что для мужчин магазин разыгрывает недорогую игровую приставку, а для женщин – роскошный iPhone
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржец нашел в городе, по его словам, сексистскую рекламу, ущемляющую мужчин. Фото: vk.com/unreleased_dtpПетербуржец нашел в городе, по его словам, сексистскую рекламу, ущемляющую мужчин. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» появился новый горожанин, которого возмутила реклама. Петербуржец сетует, что она сексистская. На вывеске магазин продажи бытовой техники и электроники из Купчино предлагает всем желающим поучаствовать в розыгрыше призов. Оскорбленный очевидец жалуется, что подарок на 23 февраля гораздо дешевле, чем на 8 марта. Мол, мужчин ущемляют.

- Все бы ничего, но ценовая соизмеримость призов в праздничные дни как-то явно перевешивает именно в женский день. Стоимость приставки около 23 тысяч рублей, ну а цена iPhone от 70 до 110. Ну так что, многие прикупили своим 11-е «Айфоны» в обмен на носки с пенкой для бритья? – возмущается мужчина.

Многие комментаторы новости посмеялись над претензиями мужчины и решили, что он делает из мухи слона. При этом некоторые петербуржцы отметили, что нужно дарить друг другу соизмеримые подарки, чтобы не было лишних конфликтов. Третья сторона считает, что настоящая любовь проявляется совсем не в этом.

Публикация вызвала бурное обсуждение. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Публикация вызвала бурное обсуждение. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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