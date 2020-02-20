10-месячный малыш обварился кипятком на даче в Ленобласти

20 Февр. 2020 2020-02-20T00:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В садоводческом товариществе «Ольшаники» в Ленобласти десятимесячный мальчик обварился кипятком. Об этом полицейских уведомили в телефонограмме из больницы. По словам родителей, все случилось 18 февраля около 19:30. Семья спокойно отдыхала на даче, но в один момент папа и мама отвлеклись. Малыш заприметил на столе кружку, в которой находился кипяток. Он потянулся за ней и опрокинул все содержимое на себя.

- Врачи скорой помощи госпитализировал ребенка в больницу спустя сорок минут в тяжелом состоянии. Если быть точнее, то у мальчика диагностировали термические ожоги шеи и грудной клетки второй степени, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка навестили родителей. Известно, что семья благополучная и на учете в полиции не состоит. Их малыш сейчас проходит болезненное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU