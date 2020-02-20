Толпа цыганок окружила и ограбила мужчину возле вокзала в Мурино

20 Февр. 2020 2020-02-20T01:09:47+03:00

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Петербуржца ограбили около десяти цыганок среди белого дня в Мурино. Все произошло 18 февраля около 16:45. Возле салона сотовой связи у привокзальной площади к 29-летнему мужчине подошла женщина явно цыганской национальности. Слово за слово и благородный горожанин согласился подкинуть ей мелочи. Однако в этот момент его окружили еще десять цыганок, пришедших к подружке на «помощь».

- Когда он доставал кошелек, его тут же выхватила одна из женщин. Ее пособница быстро забрала оттуда деньги на сумму 15 тысяч рублей и убежала. Через некоторое время к растерявшемуся мужчине подошла другая цыганка, которая вернула ему 7 тысяч рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В итоге петербуржец не досчитался еще 8 тысяч. Он мигом обратился в полицию и описал одну из подозреваемых, которая по доброй воле вернула ему часть средств. На вид ей 40 лет, ростом она около 175 сантиметров, была одета в серый пуховик и платок темного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU