После рекордного тепла в Петербург придет «похолодание» и мокрый снег с дождем

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:32:45+03:00

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Нынешней зимой петербуржцев уже не удивляет ежедневный «плюс» за окном. Ни в декабре, ни в январе и даже в феврале морозы так и не пришли. А вот температурные рекорды бьются регулярно. За месяц из было уже четыре. Но 20 февраля такое случится вряд ли, ведь в город пришло «похолодание» до +3 градусов, что явно меньше недавних +7.

- Продолжая свой путь на восток, циклон заметно ослабит поступление атлантического тепла на территорию Ленинградской области. Самый низкий февральский рекорд тепла в Санкт-Петербурге для 20 февраля (+3,7° в 1990 году) сегодня скорее всего устоит, - пишет на своей страничке в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Впрочем, в теории новый рекорд возможен, ведь температура будет близкой к максимальным историческим показаниям. По сведениям гидрометцентра Северной столицы, в четверг в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег с дождем. Ветер переменных направлений, слабый. Воздух прогреется до +1...+3 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

ИСТОЧНИК KP.RU