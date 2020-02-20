2020-02-20T08:52:42+03:00
Происшествия

На Парнасе микроавтобус влетел в яму на дороге и спровоцировал ДТП

Около 6 утра на проспекте Энгельса столкнулись «Фольксваген» и «Киа Рио»
Петр КИБЕР
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Из-за выбоин на проспекте Энгельса на Парнасе произошло ДТП. Фото: vk.com/spb_todayИз-за выбоин на проспекте Энгельса на Парнасе произошло ДТП. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП с пострадавшим произошло ранним утром на проспекте Энгельса в той его части, которая проходит по Парнасу. Около шести часов утра здесь столкнулись «Фольксваген» и «Киа Рио». Водитель последнего получил ранения и был госпитализирован.

- 20 февраля в 5:55 на пересечении проспекта Энгельса и 6-го Верхнего проезда произошло столкновение двух транспортных средств. В результате водитель «Киа», мужчина 1959 года рождения, получил травмы средней степени тяжести, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Очевидцы аварии, которые нашлись в столь ранний час на дороге утверждают, что причиной инцидента стала яма в асфальте.

- Водитель микроавтобуса, попав в выбоину, выскочил на встречку. Есть видеозапись, - пишет один из свидетелей в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

А местные жители подтверждают, что этот участок дороги давно в плохом состоянии, из-за чего здесь регулярно бьются машины: «Там в темно , черт знает как обустроенные нерегулируемые пешеходники - вообще не подсвечиваемые, ямы на четверть колеса, вечная проблема с водоотведением - постоянно «реки». Вместо ремонта развесили временные знаки «40», но и 40 небезопасно для этого проспекта . При нынешнем его состоянии - проезд нужно запретить вовсе!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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