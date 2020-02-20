Ажиотаж на границе с Финляндией и Эстонией ожидают уже днем 21 февраля

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:23:27+03:00

Пассажиропоток в праздники выше обычного в два и даже три раза. Фото: Александр ГЛУЗ

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Длинные выходные в честь защитников Отечества фактически стартуют уже завтра – в пятницу, 21 февраля. А значит, на границах с Финляндией и Эстонией будут классические очереди.

– Пассажиропоток в праздники превышает пропускную способность пунктов пропуска более чем в два и даже три раза, – поясняют в Пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Мы прикладываем все усилия, чтобы для законопослушных граждан прохождение паспортного контроля было максимально комфортным: несем службу в усиленном режиме, открываем все полосы, выставляем дополнительные наряды, вводим реверсивное движение.

Но избавиться от очередей совсем, увы, не удается. А потому пограничники предупреждают о пиковых нагрузках на пункты пропуска. Ажиотаж на «Торфяновке» на выезд из России ожидают 21 февраля с 16:00 до 21:00 и 22-23 февраля с 09:00 до 14:00, на въезд – 23 февраля с 18:00 до 22:00 и 24 февраля с 17:00 до 23:00.

В Брусничном очереди из страны прогнозируют 21 февраля с 17:00 до 22:00, 22 февраля с 07:00 до 14:00 и 23 февраля с 07:00 до 14:00, обратно – 23 февраля с 17:00 до 21:00 и 24 февраля с 16:00 до 23:00.

Пункт пропуска «Светогорск» лучше избегать 21 февраля с 18:00 до 21:00 и 22-23 февраля с 08:00 до 13:00 (выезд), а также 23 февраля с 17:00 до 20:00 и 24 февраля с 16:00 до 21:00 (въезд).

Ивангород не порадует свободным въездов в Нарву 24 февраля с 15:00 до 22:00 и выездом из нее 21 февраля с 16:00 до 22:00 и 22 февраля с 09:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU