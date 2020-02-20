На проспекте Шаумяна неизвестный спалил Mercedes 42-летней петербурженки

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:39:51+03:00

Вместе с иномаркой женщины сгорел и соседний BMW

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Полицейские Красногвардейского района Санкт-Петербурга ищут неизвестного поджигателя, который в ночь на 19 февраля спалил дорогую иномарку, принадлежавшую 42-летней женщине. Вместе с ее машиной от огня пострадал и соседний кроссовер.

- 19 февраля в 05:05 в дежурную часть ГУ МВД России через 112 поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 26 по проспекту Шаумяна. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Уже на месте стражи порядка опросили потерпевших и изъяли записи камер наблюдения. По ним было установлено, что примерно в 4:47 к сгоревшей впоследствии машине подходит мужчина, что-то бросает и быстро уходит. Происходит вспышка и иномарка загорается.

В результате поджога Mercedes Е-класса сгорел полностью, а соседний BMW Х3, принадлежащий женщине 1990 года рождения, пострадал частично.

Поджигателю, если его найдут, грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Умышленное уничтожение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU