2020-02-20T09:39:51+03:00
Происшествия

На проспекте Шаумяна неизвестный спалил Mercedes 42-летней петербурженки

Вместе с иномаркой женщины сгорел и соседний BMW
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция ищет поджигателя, спалившего иномарки двух женщин.Полиция ищет поджигателя, спалившего иномарки двух женщин.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полицейские Красногвардейского района Санкт-Петербурга ищут неизвестного поджигателя, который в ночь на 19 февраля спалил дорогую иномарку, принадлежавшую 42-летней женщине. Вместе с ее машиной от огня пострадал и соседний кроссовер.

- 19 февраля в 05:05 в дежурную часть ГУ МВД России через 112 поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 26 по проспекту Шаумяна. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Уже на месте стражи порядка опросили потерпевших и изъяли записи камер наблюдения. По ним было установлено, что примерно в 4:47 к сгоревшей впоследствии машине подходит мужчина, что-то бросает и быстро уходит. Происходит вспышка и иномарка загорается.

В результате поджога Mercedes Е-класса сгорел полностью, а соседний BMW Х3, принадлежащий женщине 1990 года рождения, пострадал частично.

Поджигателю, если его найдут, грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Умышленное уничтожение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экскурсии по крышам Петербурга легализуют
На дамбе в ночь на субботу полностью перекроют движение машин
В Ленобласти из брошенных яиц появились три птенца филина bubo bubo
19-летний житель Кингисеппа украл с железной дороги 25 метров кабеля
Петербуржец заявил о пропаже дочери-школьницы, но отказался забирать домой, когда она нашлась
В Петербурге сотрудник ФСБ с приятелями ограбил таксиста
За сутки из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали 1 200 человек
Новый знакомый пообещал петербурженке помочь с погашением автокредита – и пропал с ее машиной
«Минеры» пригрозили волной эвакуаций на ЕВРО-2020 и вновь терроризируют суды
В Смольном придумают, как дополнительно утеплить панельные многоэтажки
На проспекте Шаумяна неизвестный спалил Mercedes 42-летней петербурженки
Ажиотаж на границе с Финляндией и Эстонией ожидают уже днем 21 февраля
Из-за бесснежной зимы Петербург остался без «Лыжных стрел»
На Парнасе микроавтобус влетел в яму на дороге и спровоцировал ДТП
После рекордного тепла в Петербург придет «похолодание» и мокрый снег с дождем
Толпа цыганок окружила и ограбила мужчину возле вокзала в Мурино