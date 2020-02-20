2020-02-20T09:50:15+03:00
Общество

В Смольном придумают, как дополнительно утеплить панельные многоэтажки

Поводом к этому стало обращение к властям жительницы одного из таких домов
Анна ПОСЛЯНОВА
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Даже на интернет-картах фасад панельки не выглядит идеальным.Даже на интернет-картах фасад панельки не выглядит идеальным.Фото: Яндекс.Карты
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Жительница дома №12 корпус 2 по улице Турку обратилась к губернатору Петербурга с жалобой на состояние фасада и холод в квартирах.

– Старые панели расходятся, появляются трещины, в некоторых квартирах очень холодно, – передает ее слова пресс-служба губернатора Петербурга. – Косметические меры, которые предприняла управляющая компания, не дали большого результата. Требуется полная замена швов.

Многоэтажная панелька построена не так давно, в 1969 году. Капитально отремонтировать фасад здесь планировали в 2015-2017 годах, затем срок сдвинули на 2020-2022 годы. Документы уже подготовлены: на капремонт фасада запланировали 24,3 миллиона рублей. В перечне работ хоть и не полная замена, но герметизация и ремонт швов.

– Губернатор дал поручение капитально отремонтировать фасад дома до конца года, – отмечают в Смольном. – Также будут разработаны дополнительные меры по утеплению панельных многоэтажек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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