2020-02-20T10:16:46+03:00
Происшествия

Новый знакомый пообещал петербурженке помочь с погашением автокредита – и пропал с ее машиной

Вскоре женщина увидела свое авто на «Авито»
Анна ПОСЛЯНОВА
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Деньги в счет кредита не поступали, а новый знакомый просто не брал трубку.Деньги в счет кредита не поступали, а новый знакомый просто не брал трубку.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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И без машины, и без нового знакомого осталась 31-летняя жительница Петергофа. В ноябре прошлого года петербурженка познакомилась с 33-летним мужчиной, которому между делом пожаловалась на трудности с деньгами: женщина не тянула автокредит на свою «Ладу Весту». Тогда новый друг предложил помочь.

– Женщина передала автомобиль в пользование знакомому, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Они договорились в письменном виде в простой рукописной форме о том, что он будет пользоваться ее автомашиной и выплачивать, начиная с декабря, по 30 тысяч рублей в счет погашения кредита, а также оплачивать штрафы и нести ответственность в случае ДТП.

Но вскоре и черная «Лада», и друг исчезли: деньги в счет кредита не поступали, а новый знакомый просто не брал трубку. Тогда дама обратилась в полицию. Но заводить уголовное дело не стали.

Люди в форме заинтересовались историей автомобилистки без авто только вчера, 19 февраля, когда женщина увидела объявление о продаже своей машины на «Авито». Оказалось, что «Лада» уже перепродана за 370 тысяч рублей. Назначив встречу новому владельцу, женщина убедилась, что это ее «ласточка», – и вызвала полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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