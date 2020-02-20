Новый знакомый пообещал петербурженке помочь с погашением автокредита – и пропал с ее машиной

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:16:46+03:00

Деньги в счет кредита не поступали, а новый знакомый просто не брал трубку. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Изменить размер текста: A A

И без машины, и без нового знакомого осталась 31-летняя жительница Петергофа. В ноябре прошлого года петербурженка познакомилась с 33-летним мужчиной, которому между делом пожаловалась на трудности с деньгами: женщина не тянула автокредит на свою «Ладу Весту». Тогда новый друг предложил помочь.

– Женщина передала автомобиль в пользование знакомому, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Они договорились в письменном виде в простой рукописной форме о том, что он будет пользоваться ее автомашиной и выплачивать, начиная с декабря, по 30 тысяч рублей в счет погашения кредита, а также оплачивать штрафы и нести ответственность в случае ДТП.

Но вскоре и черная «Лада», и друг исчезли: деньги в счет кредита не поступали, а новый знакомый просто не брал трубку. Тогда дама обратилась в полицию. Но заводить уголовное дело не стали.

Люди в форме заинтересовались историей автомобилистки без авто только вчера, 19 февраля, когда женщина увидела объявление о продаже своей машины на «Авито». Оказалось, что «Лада» уже перепродана за 370 тысяч рублей. Назначив встречу новому владельцу, женщина убедилась, что это ее «ласточка», – и вызвала полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU