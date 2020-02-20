2020-02-20T10:50:35+03:00
Происшествия

За сутки из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали 1 200 человек

Проверять пришлось почти 500 адресов, но ни на одном взрывчатку не нашли
Анна ПОСЛЯНОВА
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Для проверок задействовали 412 сотрудников ОВД и 29 автомобилей. Фото: Петр Ковалев/ТАССДля проверок задействовали 412 сотрудников ОВД и 29 автомобилей. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Сегодня лжеминеры пригрозили Петербургу волной эвакуаций к Евро-2020, а еще вчера из-за них бомбы и взрывчатку пришлось искать по 483 адресам города. Уже привычный переполох подняли 18 писем, которые поступили днем 19 февраля с двух электронных адресов на адреса судов в 10 районах Петербурга. В сообщениях анонимы предупреждали, что заминированы не только суды, но и гостиницы, университеты, детские садики, мосты, станции метро и ТЭЦ.

– Из 483 объектов 127 – садики и вузы, 248 – объекты транспорта, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Эвакуировали 1 212 человек из шести судов и 12 детских садов. В остальных объектах эвакуация, по решению администрации, не проводилась. Задействовали 412 сотрудников ОВД и 29 автомобилей.

Еще одно письмо пришло на почту судебных приставов. В нем говорилось, что бомбы заложены в одном из судов и в Боткинской больнице по обоим адресам: «В следующий раз будите думать, прежде чем незаконно отправлять на 14 суток на карантин!».

Ни по одному адресу опасные вещества или СВУ не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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