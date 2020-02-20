В Петербурге сотрудник ФСБ с приятелями ограбил таксиста

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:53:11+03:00

Все трое оказались уроженцами Дагестана и уже задержаны полицией

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Петербургские полицейские поймали трех молодых уроженцев Дагестана, которых подозревают в ограблении таксиста. По версии водителя такси, днем 19 февраля трое пассажиров приставили нож к горлу и забрали наличные деньги. Самое интересное, что один их задержанных оказался сотрудником ФСБ.

- Установлено, что 19.02.2020 около 13:10, у дома 30 по Лиговскому проспекту, подозреваемые, проезжая в такси, угрожая ножом водителю 1982 года рождения, совершили хищение 3500 рублей и с места происшествия скрылись, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Как только грабители сбежали, таксист набрал экстренный номер и уже через 10 минут на месте был наряд полиции. А еще через полчаса стражи порядка задержали всех троих злоумышленников.

Ими оказались трое уроженцев Республики Дагестан. Двое 1998 года рождения нигде не работают, а 23-летний мужчина оказался военным погранслужбы ФСБ России.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU