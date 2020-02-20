Петербуржец заявил о пропаже дочери-школьницы, но отказался забирать домой, когда она нашлась

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:14:17+03:00

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Взаимоотношения подростков с родителями всегда были не самым простым вопросом. Когда дети вступают в переходный возраст, то нередко начинают «гулять сами по себе». Иногда пап и мам это достает. Так, житель Петербурга заявил о пропаже своей дочки-старшеклассницы, но отказался забирать из полиции, когда она нашлась.

- Вечером 18 февраля в полицию поступило заявление от мужчины 1973 года рождения о том, что утром ушла из дома на проспекте Маршала Жукова и до сих пор не вернулась его 14-летняя дочка., - сообщает источник в правоохранительных органах.

На следующий день, около 5 утра, восьмиклассница была обнаружена полицейскими на Новоосвянниковской улице. Ничего плохого с девочкой не случилось, она просто гуляла. Школьницу отвезли в отделение, после чего стражи порядка позвонили ее отцу.

Тот трубку взял, но забирать дочь отказался. Однако позднее пришел и написал заявление, что проверку по факту исчезновения ребенка просит прекратить, так как она вернулась домой.

ИСТОЧНИК KP.RU