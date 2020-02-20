2020-02-20T11:44:16+03:00
Происшествия

19-летний житель Кингисеппа украл с железной дороги 25 метров кабеля

Теперь парню грозит два года тюрьмы
Петр КИБЕР
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За воровство с железной дороги молодому парню грозит два года тюрьмы.За воровство с железной дороги молодому парню грозит два года тюрьмы.Фото: Александр ГЛУЗ
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Очередной «расхититель социалистической собственности» попался в руки полицейских северо-западного управления на транспорте. На этот раз молодой злоумышленник решил похитить 25 метров силового кабеля. Все произошло в Кингисеппском районе Ленобласти.

- 19-летний местный житель, действуя тайно, проник на территорию дежурного пункта контактной сети железнодорожной станции Веймарн, и совершил кражу 25 метров кабеля, - сообщает пресс-служба управления транспортной полиции.

Точно неизвестно, что молодой человек хотел сделать с украденным, обычно кабель сдают в пункты приема цветного металла, но своим поступком он нанес железной дороге ущерб на 17 тысяч рублей. А главное, что это могло нарушить работу оборудования дороги и привести к аварии.

Теперь по статье «Кража» парню грозит наказанию вплоть до двух лет лишения свободы. Окончательно его судьбу решит уже суд, а пока у юноши есть время поразмышлять, стоят ли несколько тысяч рублей судимости и тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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