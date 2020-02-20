В Ленобласти из брошенных яиц появились три птенца филина bubo bubo

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:28:34+03:00

Малыши уже чуть подросли и учатся есть взрослую пищу

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Маленькие, едва оперившиеся, а в будущем грозные ночные охотники появились в Центре хищных птиц Ленинградской области. Здесь, из брошенных матерью яиц, удалось вывести трех птенцов филина bubo bubo.

- Инспекторы посетили Союз Сокольников Северо-Запада. В центре, где разводят хищных птиц, появилось пополнение. Три птенца редкого вида вылупились в начале февраля. Яйца в гнезде филинов сотрудники центра обнаружили в конце декабря. Период инкубации длится 33-35 дней, - сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Сейчас малышам около трех недель - самое время привыкать ко взрослой пищи. Сотрудники Центра кормят птенцов, как детей, с ложечки. Филинам дают фарш из филе индейки с перемолотыми куриными косточками.

Это нужно, чтобы формировать костную ткань и перья. Также в еду добавляют кусочки пуха, перьев и шерсти. Эти несъедобные части птица потом отрыгивает, формируя так называемые погадки - непереваренные остатки еды, которые говорят о ее здоровье.

Сейчас вес птенцов составляет около 300-350 граммов, с ними все хорошо. Кисточки на ушках, типичные для филинов, еще не видны. Они появятся с возрастом.

ИСТОЧНИК KP.RU