2020-02-20T12:48:43+03:00
Авто

На дамбе в ночь на субботу полностью перекроют движение машин

Здесь будут проводить испытания пролета автомобильного моста
Петр КИБЕР
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В ночь на субботу по дамбе закроют движение машин. Фото: Карты ГуглВ ночь на субботу по дамбе закроют движение машин. Фото: Карты Гугл
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На целый час будет остановлено движение автомобилей по петербургской дамбе. Поезд по части Кольцевой автодороги, проходящей по Комплексу защитных сооружений закроют в ночь на субботу из-за испытаний.

- Для проведения краткосрочных работ по испытаниям пролетного строения автодорожного моста судопропускного сооружения С-2 будет полностью остановлено дорожное движение в период с 02:00 до 03:00 22 февраля 2020 года, - сообщает пресс-служба КЗС.

С-2 - это сооружение на участке между Горской и Кронштадтом. Водителей просят заранее планировать маршруты своих поездок и приносят извинения за возможные неудобства.

Отметим, что автомобилистам будет проще подождать час, чем объезжать участок, ведь альтернативной дороги на остров Котлин со стороны Приморского шоссе попросту нет. Дорога вокруг по кольцевой займет гораздо больше времени, ведь длина петербургской КАД составляет больше 142 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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