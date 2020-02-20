Петербуржец менял резину каршеринговых авто на старую, а новую продавал на «Авито»

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:24:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Массу новых способов мошенничества открыл для петербуржцев каршеринг. Кто-то продает фейковые фейковые аккаунты и проводит «тренинги». А кто-то – как 27-летний мужчина, судьба которого вскоре решится в суде, – меняет новую резину арендованных машин на старую.

Впервые петербуржец арендовал автомобиль через приложение YouDrive по аккаунту своей подруги в июле 2019 года. Но после первых же поездок открыл для себя мошенническую схему.

– Мужчина трижды арендовал автомобили марки «БМВ» и во время поездок заезжал в шиномонтаж, – сообщают в Прокуратуре Петербурга. – Там он снимал с иномарок дорогую, практически новую резину и ставил изношенную. А после дорогая резина продавалась на «Авито».

Таким путем мужчина заработал больше 46 тысяч рублей. Но, увы, палки в колеса мошенника вставили люди в форме: хитреца вычислили, задержали и снабдили уголовной статьей. Теперь петербуржцу грозит до шести лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С развитием платных парковок Петербургу обещают каршеринговый бум

Автомобили каршеринга заполняют петербургские улицы и сводки. По примерным подсчетам, автопарк каршеринга Петербурга составляет около 6 500 машин: около двух тысяч авто – у «Яндекс.Драйв», полторы – у «Делимобиля», около тысячи – у YouDrive (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU