2020-02-20T13:24:54+03:00
Происшествия

Петербуржец менял резину каршеринговых авто на старую, а новую продавал на «Авито»

Мошенник арендовал «БМВ» с помощью приложения подруги
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Таким путем мужчина заработал больше 46 тысяч рублей.Таким путем мужчина заработал больше 46 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Массу новых способов мошенничества открыл для петербуржцев каршеринг. Кто-то продает фейковые фейковые аккаунты и проводит «тренинги». А кто-то – как 27-летний мужчина, судьба которого вскоре решится в суде, – меняет новую резину арендованных машин на старую.

Впервые петербуржец арендовал автомобиль через приложение YouDrive по аккаунту своей подруги в июле 2019 года. Но после первых же поездок открыл для себя мошенническую схему.

– Мужчина трижды арендовал автомобили марки «БМВ» и во время поездок заезжал в шиномонтаж, – сообщают в Прокуратуре Петербурга. – Там он снимал с иномарок дорогую, практически новую резину и ставил изношенную. А после дорогая резина продавалась на «Авито».

Таким путем мужчина заработал больше 46 тысяч рублей. Но, увы, палки в колеса мошенника вставили люди в форме: хитреца вычислили, задержали и снабдили уголовной статьей. Теперь петербуржцу грозит до шести лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С развитием платных парковок Петербургу обещают каршеринговый бум

Автомобили каршеринга заполняют петербургские улицы и сводки. По примерным подсчетам, автопарк каршеринга Петербурга составляет около 6 500 машин: около двух тысяч авто – у «Яндекс.Драйв», полторы – у «Делимобиля», около тысячи – у YouDrive (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны самые популярные имена новорожденных в Петербурге
Начинается реставрация Круглой бани на улице Карбышева
В Петербурге пенсионерам дадут доплату до прожиточного минимума
Бдительный знакомый «сдал» полиции товарища, который украл у пенсионерки иконы и медали
Пляж «Морские дубки», часть которого смыл шторм, пообещали отремонтировать
В Петербурге появится мемориальная доска академику Гранову
Экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин завтра официально возглавит «Метрострой»
У при обыске у магистров «Ордена пути» изъяли 130 ампул медпрепаратов, 60 ножей, меч, книги и миллион рублей
За прошлый год в Петербурге сыграли свадьбу больше 14 000 иностранцев
Заявки на участие в ЕВРО-2020 подали более 10 тысяч волонтеров
Из-за коронавируса Кубок по игре в го в Петербурге впервые пройдет без китайцев
Петербуржец менял резину каршеринговых авто на старую, а новую продавал на «Авито»
Экскурсии по крышам Петербурга легализуют
На дамбе в ночь на субботу полностью перекроют движение машин
В Ленобласти из брошенных яиц появились три птенца филина bubo bubo
19-летний житель Кингисеппа украл с железной дороги 25 метров кабеля
Петербуржец заявил о пропаже дочери-школьницы, но отказался забирать домой, когда она нашлась
В Петербурге сотрудник ФСБ с приятелями ограбил таксиста
За сутки из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали 1 200 человек
Новый знакомый пообещал петербурженке помочь с погашением автокредита – и пропал с ее машиной
«Минеры» пригрозили волной эвакуаций на ЕВРО-2020 и вновь терроризируют суды
В Смольном придумают, как дополнительно утеплить панельные многоэтажки
На проспекте Шаумяна неизвестный спалил Mercedes 42-летней петербурженки
Ажиотаж на границе с Финляндией и Эстонией ожидают уже днем 21 февраля
Из-за бесснежной зимы Петербург остался без «Лыжных стрел»
На Парнасе микроавтобус влетел в яму на дороге и спровоцировал ДТП
После рекордного тепла в Петербург придет «похолодание» и мокрый снег с дождем
Толпа цыганок окружила и ограбила мужчину возле вокзала в Мурино