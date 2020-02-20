2020-02-20T14:32:46+03:00
Спорт

Заявки на участие в ЕВРО-2020 подали более 10 тысяч волонтеров

Из них отберут только 1,5 тысячи человек и 300 волонтеров будет в резерве
Полина ШАНДРАК
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Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков в аэропорту «Пулково», на вокзалах и знаковых объектах инфраструктуры Санкт-Петербурга.Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков в аэропорту «Пулково», на вокзалах и знаковых объектах инфраструктуры Санкт-Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Центр подготовки городских волонтёров чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 в Санкт-Петербурге поступило более 10 тысяч заявок из 60 регионов России и 40 других государств, включая Казахстан, Шри-Ланку, Индию, Германию, Кот-д`Ивуар и т.д. Об этом корреспонденту «КП» рассказали на пресс-конференции, посвящённой реализации городской и федеральной волонтёрских программ ЕВРО-2020.

– 71,3% волонтеров – девушки, 28,3% - мужчины. Из них мы отберем лучших из лучших, - отметил руководитель Центра подготовки городских волонтёров чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 в Санкт-Петербурге Георгий Борисов.

Основная масса претендентов в возрасте от 16 до 25 лет – 74,6%, от 26 до 35 лет - 10,2% заявителя, старше 50 лет - 10,17%. Средний возраст волонтера – 19 лет, а самому опытному – 84 года. Иностранцев в числе добровольных помощников – 5 %. Самый дальний волонтер проживает в г. Корсаков (Сахалинская обл.). От Санкт-Петербурга до его места жительства – 6 690 км.

Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков в аэропорту «Пулково», на вокзалах и знаковых объектах инфраструктуры Санкт-Петербурга. Всех добровольцев обеспечат комплектом экипировки, которую предоставят официальные партнеры Чемпионата: автомобильная компания Volkswagen и компания Adidas. Обучать их будут с 1 апреля по 15 мая.

Также во время турнира будет работать 1,2 тысяч волонтеров УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций). В их обязанности входит помощь командам и представителям ассоциаций.

Напомним, ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах: Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Дублине, Будапеште, Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Бильбао и Глазго. В Санкт-Петербурге состоится четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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