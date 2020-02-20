2020-02-20T19:17:25+03:00
Общество

Огромную незаконную свалку нашли у Октябрьской набережной

По словам очевидца, горы мусора находятся между Дальневосточным проспектом и выходом к Неве [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге нашли незаконную свалку неподалеку от Невы. Фото: vk.com/nevskiyrayonВ Петербурге нашли незаконную свалку неподалеку от Невы. Фото: vk.com/nevskiyrayon
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В сообществе «Наш дом - Невский Район» во «Вконтакте» появилась видеозапись незаконной свалки, расположенной между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. И это еще мягко сказано – судя по записи, там находятся горы всевозможного мусора, разбросанного на большой площади. Очевидец этого хаоса сетует, что рядом уже обосновались бродячие собаки, а ведь каждый день вдоль свалки ходит много людей и детей.

- Ужас. Почти рядом с центром города. Срочно приезжайте посмотреть на эту проблему. Рядом новостройки, а вот здесь такой ужас. Вообще, страх божий! Видимо, со всех строек везут все сюда. И здесь ходят люди с маленькими детьми. Устроили здесь свалку, - говорит возмущенная женщина на видео.

Очевидец рассказала об увиденном в соцсетях. Фото: vk.com/nevskiyrayon

Очевидец рассказала об увиденном в соцсетях. Фото: vk.com/nevskiyrayon

Жители Невского района в комментариях к новости посоветовали автору срочно обратиться в приемную местной администрации, чтобы скорее решить все вопросы с этим бардаком.

Между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной нашли огромную свалку.Видео: vk.com/nevskiyrayon

ИСТОЧНИК KP.RU

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