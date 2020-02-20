Несколько киосков с выпечкой и овощами снесли в трех районах Петербурга

20 Февр. 2020 2020-02-20T23:00:07+03:00

Никаких договоров на аренду земли у владельцев ларьков не было [фото]

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга снес несколько торговых киосков в трех районах города – Фрунзенском, Калининском и Красногвардейском.

Владелец павильона на Бестужевской улице возле дома №9 оказался злостным нарушителем. Бизнесмен не раз торговал не на своей земле. Вот и за новую территорию он не платил, поскольку договор на 30 «квадратов» расторгли еще в августе 2019 года. Предпринимателю в итоге выписали штраф на 130 тысяч рублей. Киоск, естественно, убрали.

Ларьки пришлось освобождать силой. Фото: ККИ Петербурга

- Аналогичные нарушения совершили владельцы торговых павильонов на Индустриальном проспекте, улице Маршала Тухачевского и Фарфоровском посту. Их уведомили о нарушении закона. Однако некоторые территории в нужный срок не освободили. Поэтому землю очистили силой сотрудников ККИ и подведомственной организации, - отметили в пресс-службе ККИ Петербурга.

На «выход» отправилась выпечка, овощи и другие продукты. Всех нарушителей привлекут к административной ответственности. Более того, с них хотят взыскать деньги, потраченные на освобождение их незаконных ларьков.

ИСТОЧНИК KP.RU