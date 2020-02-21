2020-02-21T00:56:04+03:00
Общество

Свадьба молодоженов в возрасте 95 и 77 лет прошла в Ленобласти

Влюбленные познакомились в совете ветеранов и поспешили скрепить свой брак в красивую дату 20.02.2020
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти сыграли свадьбу влюбленные пенсионеры в возрасте 95 и 77 лет. Фото: instagram.com/britsunalexeyВ Ленобласти сыграли свадьбу влюбленные пенсионеры в возрасте 95 и 77 лет. Фото: instagram.com/britsunalexey
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Глава администрации Волховского района в Ленобласти Алексей Брицун рассказал в своем Instagram о большом ажиотаже свадеб в красивую дату 20.02.2020. Примечательно, что брак узаконили даже молодожены в возрасте 95 и 77 лет – Яков Александрович и Капитолина Тарасовна.

- Судьба их свела в совете ветеранов. Он был ее подопечным, нуждающимся в стряпухе, а теперь стал ее мужем. Потому что забота друг о друге, уважение переросли в любовь. А любви, как вы знаете, друзья, все возрасты покорны, - рассказывает Алексей Брицун.

По словам главы администрации, Капиталина Тарасовна призналась, что ее надоело ходить к Якову Александровичу в качестве любовницы. Подписчики чиновника с позитивом отнеслись к новости и пожелали молодоженам нескончаемого счастья.

- Ух, Яков Александрович, молодушку себе отхватил. Вот красавчик, вот молодец! – пошутил один из волховчан.

Никто из подписчиков не остался равнодушным к необычному трогательному событию. Фото: instagram.com/britsunalexey

Никто из подписчиков не остался равнодушным к необычному трогательному событию. Фото: instagram.com/britsunalexey

ИСТОЧНИК KP.RU

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