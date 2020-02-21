2020-02-21T08:08:58+03:00
Общество

Жителей Петербурга ждет гололедица и снег с дождем

Воздух прогреется до четырех градусов тепла
Роман ЛЯЛИН
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Жителей города ждет снег с дождемЖителей города ждет снег с дождемФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жителей Петербурга ждут прохладные ночи и проблемы на дорогах. Синоптики обещают гололедицу и снег вперемешку с дождем. При этом днем столбик термометра будет показывать погоду выше нуля.

Сегодня, 21 февраля, в городе будет облачная погода. Без серьезных осадков, но с сильными порывами ветра.

- Температура воздуха ночью +1...-1 градусов, днем +2...+4 градусов, - сообщают в Северо-Западном Управлении гидрометеорологии. - Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем слабо понижаться.

22 февраля ночью будет местами небольшой мокрый снег, днем - дождь. Сильные порывы ветра. Ночью будет нулевая температура, днем до двух градусов тепла. При этом автомобилистам стоит быть осторожнее. Из-за прохлады на дорогах образуется гололедица.

- 23 февраля будет облачная погода, - поясняют синоптики. - Мокрый снег с дождем, ночью и в первой половине дня местами сильный. Температура воздуха ночью 0...+2 градусов, днем +1...+3 градусов.

Ночью на дорогах местами гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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