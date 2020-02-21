Два человека погибли на трассе Петербург-Матокса в Ленобласти

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:18:30+03:00

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Смертельное ДТП произошло в ночь на пятницу во Всеволожском районе Ленинградской области. Здесь, на трассе Санкт-Петребург-Матокса черный «Субару Импреза» влетел в стоявший у обочины грузовик «Вольво».

- Около 3:30 21 февраля водитель 1989 года рождения не справился с управлением и совершил выезд а полосу встречного движения, где столкнулся с припаркованной фурой, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Удар оказался очень сильным. Водитель и пассажир легковушки получили серьезные травмы и скончались еще до приезда скорой помощи. Прибывшим медикам лишь оставалось констатировать смерть.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают личность погибшего пассажира (мужчина, на вид 30-35 лет), а также все обстоятельства смертельной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU