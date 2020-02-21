В Ленобласти беременную женщину с угрозой преждевременных родов эвакуировали в больницу вертолетом
В Ленинградской области помощь санитарной авиации понадобилась сразу трем людям. Вертолет с медиками прилетел за беременной женщиной ребенком и мужчиной.
- В Ленинградской области выполнено два санитарных вылета. Помощь оказана двоим пациентам, девочке с нефротическим синдромом и девушке с угрозой преждевременных родов, - сообщают в Национальной службе санавиации.
Также помощь санавиации понадобилась жителю Волхова. У мужчины произошел инсульт. Чтобы спасти ему жизнь, медики решили доставить его в больницу на вертолете.
Сейчас со всеми тремя работают медики. Об их состоянии пока не сообщается. Решение эвакуировать людей на вертолете медики приняли после того, как те обратились за помощью в "скорую помощь".
ИСТОЧНИК KP.RU