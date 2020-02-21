2020-02-21T08:20:32+03:00
Общество

В Ленобласти беременную женщину с угрозой преждевременных родов эвакуировали в больницу вертолетом

Санавиация спасла трех человек, в том числе ребенка
Роман ЛЯЛИН
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Будущую мать и ребенка доставили в больницу вертолетом Фото: vk.com/san.aviaciaБудущую мать и ребенка доставили в больницу вертолетом Фото: vk.com/san.aviacia
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В Ленинградской области помощь санитарной авиации понадобилась сразу трем людям. Вертолет с медиками прилетел за беременной женщиной ребенком и мужчиной.

- В Ленинградской области выполнено два санитарных вылета. Помощь оказана двоим пациентам, девочке с нефротическим синдромом и девушке с угрозой преждевременных родов, - сообщают в Национальной службе санавиации.

Также помощь санавиации понадобилась жителю Волхова. У мужчины произошел инсульт. Чтобы спасти ему жизнь, медики решили доставить его в больницу на вертолете.

Сейчас со всеми тремя работают медики. Об их состоянии пока не сообщается. Решение эвакуировать людей на вертолете медики приняли после того, как те обратились за помощью в "скорую помощь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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