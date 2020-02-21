За поход в магазин с поддельной 5-тысячной петербуржец получил год тюрьмы условно

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:35:51+03:00

Поход в магазин с фальшивкой обернулся для петербуржца уголовным делом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Уголовным делом и тюремным сроком, пусть и условным, закончился поход в магазин для жителя Санкт-Петербурга. Причиной для внимания со стороны полиции стала фальшивая 5-тысячная купюра, которой мужчина пытался расплатиться на кассе.

- Суд установил, что подсудимый в ноябре 2019 года, находясь в помещении магазина «Дикси» в Центральном районе, совершил сбыт поддельного банковского билета, создавая видимость добросовестного покупателя, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Кассир супермаркета оказался внимательным и распознал подделку. Дальше был вызов полиции, задержание и, как следствие, уголовное дело. Прокуратура обвинение в отношении «покупателя» поддержала, а суд вынес наказание.

За сбыт поддельных денег мужчина получил год условно с таким же испытательным сроком. И это мягкий приговор, ведь санкции по уголовной статье предусматривают до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU