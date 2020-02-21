2020-02-21T08:35:51+03:00
Происшествия

За поход в магазин с поддельной 5-тысячной петербуржец получил год тюрьмы условно

Мужчину задержали, когда он пытался расплатиться фальшивкой
Петр КИБЕР
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Поход в магазин с фальшивкой обернулся для петербуржца уголовным делом.Поход в магазин с фальшивкой обернулся для петербуржца уголовным делом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Уголовным делом и тюремным сроком, пусть и условным, закончился поход в магазин для жителя Санкт-Петербурга. Причиной для внимания со стороны полиции стала фальшивая 5-тысячная купюра, которой мужчина пытался расплатиться на кассе.

- Суд установил, что подсудимый в ноябре 2019 года, находясь в помещении магазина «Дикси» в Центральном районе, совершил сбыт поддельного банковского билета, создавая видимость добросовестного покупателя, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Кассир супермаркета оказался внимательным и распознал подделку. Дальше был вызов полиции, задержание и, как следствие, уголовное дело. Прокуратура обвинение в отношении «покупателя» поддержала, а суд вынес наказание.

За сбыт поддельных денег мужчина получил год условно с таким же испытательным сроком. И это мягкий приговор, ведь санкции по уголовной статье предусматривают до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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