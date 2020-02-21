В Петербурге и Ленобласти метеорологи объявили желтый уровень опасности

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:07:22+03:00

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Санкт-Петербург и Ленинградская область на карте Росгидрометцентра окрасились в желтые цвета. Это означает, что в регионах стоит потенциально опасная погода. Метеорологи предупреждают жителей о сильном ветре, который ожидается на протяжении всего дня 21 февраля.

- Потенциально опасная погода из-за ветра, - говорится на сайте Гидрометцентра. - Период предупреждения до 21:00 часов 21 февраля.

При этом синоптики объясняют, что ветер накроет оба региона лишь местами. Какие именно районы будут потенциально опасными, не сообщается.

К слову, в регионах кроме ветра ожидается нулевая температура ночью. Из-за этого на дорогах может появиться гололедица. Поэтому автомобилистам стоит быть внимательнее по утрам и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU