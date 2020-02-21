2020-02-21T09:28:15+03:00
Происшествия

В Петербурге заместителя главврача онкодиспансера ограбили на шесть миллионов рублей

У женщины забрали рубли, евро, доллары и драгоценности
Роман ЛЯЛИН
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Полиция ищет преступникаПолиция ищет преступникаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге в Приморском районе жертвой квартирных воров стала 53-летняя заместитель главного врача онкологического диспансера. Неизвестные вскрыли квартиру медика в доме по Богатырскому проспекту. С заявлением в полицию женщина обратилась поздним вечером, придя домой с работы.

- Прибывшим на место нарядом полиции установлено, что в период с 07:30 до 21:00 20 февраля в квартиру проник неизвестный путем подбора ключей, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Из квартиры похитили около 200 тысяч рублей, тысячу долларов США, тысячу евро и ювелирные изделия на сумму 90 тысяч долларов. После чего неизвестный с места происшествия скрылся.

Общий ущерб составил шесть миллионов рублей. Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража". Сейчас силовики разыскивают преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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