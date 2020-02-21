В мае изменится расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс»

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:34:44+03:00

Составы до Москвы, Нижнего Новгорода и обратно будут уходить раньше или позже из-за ремонта путей

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Всем путешественникам, планирующим поездки из Петербурга в мае по железной дороге, надо быть внимательными. Из-за обновления путевой инфраструктуры с 13 по 29 мая будет изменено расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», следующих до Москвы, Нижнего Новгорода и обратно.

- В связи с производством работ по модернизации инфраструктуры на перегоне Решетниково – Клин и на станции Поварово-1 отменяются поезда: № 761 Санкт-Петербург – Москва 16, 17, 23, 24 мая; № 762 Москва – Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая; № 763 Санкт-Петербург – Москва 16, 17, 23, 24 мая; № 764 Москва – Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая; № 765 Санкт-Петербург – Москва с 13 по 24 мая; № 766 Москва – Санкт-Петербург с 13 по 24 мая, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Еще несколько десятков рейсов отправятся раньше или позже привычного времени. Изменения могут доходить до 2,5 часов. Соответственно сдвинется и время прибытия поездов на конечную станцию.

Точную информацию можно узнать на сайте РЖД или на вокзалах.

ИСТОЧНИК KP.RU