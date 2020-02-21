В Петербурге ухажер расстрелял свою возлюбленную, которая его бросила

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:37:26+03:00

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В Санкт-Петербурге в Колпинском районе брошенный ухажер устроил истерику с угрозами и выстрелами. ЧП произошло на цлице Веры Слуцкой. 48-летний брошенный Ромео не перенес расставания со своей возлюбленной и устроил скандал. Мужчина подкараулил свою даму сердца и ей угрожать.

- Мужчина угрожал физической расправой, при этом произвел два раза выстрелил в ее сторону из пистолета, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Девушка получила телесные повреждения.

20 февраля горе-ухажера задержали сотрудники полиции. Силовики наведались к Дон Жуану домой. Сейчас на нерадивого любовника уже возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Суда он будет ждать под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU