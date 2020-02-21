2020-02-21T09:51:42+03:00
Общество

Средняя зарплата бюджетников в Ленобласти увеличилась до 45 тысяч рублей

Самая большая, как сообщает правительство, у врачей - 84 тысячи рублей
Роман ЛЯЛИН
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Озвучили зарплату бюджетников ЛенобластиОзвучили зарплату бюджетников ЛенобластиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Власти Ленинградской области отчитались об увеличении средней заработной платы в регионе. Доход бюджетников в 2019 году вырос на 5,8 процентов. Сейчас эта сумма составляет 45 тысяч 685 рублей. Реальная заработная плата жителей региона с учетом индекса потребительских цен при этом выросла только на 1,7 процента.

- Рост заработной платы в прошлом году отмечался во всех категориях работников социальной сферы, - сообщает правительство Ленобласти. - Заработная плата педагогов дошкольного образования в среднем составляет 44 тысячи 698 рублей, учителей общего образования - 45 тысяч 655 рублей.

Самая большая средняя зарплата у работник медицины - 84 тысячи 781 рубль Средний медперсонал при этом получает 42 тысячи 899 рублей, а младший – 42 тысячи 386 рублей. работники культуры в среднем зарабатывают 42 тысячи 913 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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