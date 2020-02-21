Петербург вошел в десятку самых мужественных городов России и стран СНГ

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:06:41+03:00

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В Санкт-Петербурге живут одни из самых мужественных представителей сильного пола России и стран СНГ. Об этом свидетельствует рейтинг портала "ТурСтат", который провел голосование среди туристов и горожан. Опрос приурочили к Дню защитника отечества.

- В первую десятку самых мужественных городов России и СНГ входят Москва, Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан, - сообщает портал.

За Москву, которая разместилась на первой строчке рейтинга, отдали 14 процентов голосов. Столица Урала Екатеринбург набрал 11 процентов. Следом идет Минск - 10 процентов, Ростов-на-Дону - 9 процентов, Краснодар - 8 процентов и Челябинск - 6 процентов.

За Санкт-Петербург - 7 строчка рейтинга - проголосовали 5 процентов опрошенных. Замыкает десятку: Казань, Уфа и Нур-Султан.

В опросе приняли участие чуть больше пять тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU