Петербург вошел в десятку самых мужественных городов России и стран СНГ
В Санкт-Петербурге живут одни из самых мужественных представителей сильного пола России и стран СНГ. Об этом свидетельствует рейтинг портала "ТурСтат", который провел голосование среди туристов и горожан. Опрос приурочили к Дню защитника отечества.
- В первую десятку самых мужественных городов России и СНГ входят Москва, Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан, - сообщает портал.
За Москву, которая разместилась на первой строчке рейтинга, отдали 14 процентов голосов. Столица Урала Екатеринбург набрал 11 процентов. Следом идет Минск - 10 процентов, Ростов-на-Дону - 9 процентов, Краснодар - 8 процентов и Челябинск - 6 процентов.
За Санкт-Петербург - 7 строчка рейтинга - проголосовали 5 процентов опрошенных. Замыкает десятку: Казань, Уфа и Нур-Султан.
В опросе приняли участие чуть больше пять тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU