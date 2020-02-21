2020-02-21T10:06:41+03:00
Общество

Петербург вошел в десятку самых мужественных городов России и стран СНГ

Город разместился на 7 месте
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Петербург занял 7 местоПетербург занял 7 местоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге живут одни из самых мужественных представителей сильного пола России и стран СНГ. Об этом свидетельствует рейтинг портала "ТурСтат", который провел голосование среди туристов и горожан. Опрос приурочили к Дню защитника отечества.

- В первую десятку самых мужественных городов России и СНГ входят Москва, Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан, - сообщает портал.

За Москву, которая разместилась на первой строчке рейтинга, отдали 14 процентов голосов. Столица Урала Екатеринбург набрал 11 процентов. Следом идет Минск - 10 процентов, Ростов-на-Дону - 9 процентов, Краснодар - 8 процентов и Челябинск - 6 процентов.

За Санкт-Петербург - 7 строчка рейтинга - проголосовали 5 процентов опрошенных. Замыкает десятку: Казань, Уфа и Нур-Султан.

В опросе приняли участие чуть больше пять тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд прекратил дело против водителя, побившего оператора камеры фиксации скорости ГИБДД
Компания Л1: итоги 2019 года и ближайшие планы
На Кировском заводе упавший лифт насмерть придавил человека
В Петербурге нашли мертвой 5-летней девочку, которая жила у опекунов
Таможенники нашли поддельные Adidas и Burberry на 11 миллионов рублей
В Петербурге жена спустя 30 лет решила объявить в розыск своего пропавшего мужа
Петербург вошел в десятку самых мужественных городов России и стран СНГ
Столичный блогер Илья Варламов поиздевался над Шушарами
Средняя зарплата бюджетников в Ленобласти увеличилась до 45 тысяч рублей
В Петербурге ухажер расстрелял свою возлюбленную, которая его бросила
В мае изменится расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс»
В Петербурге заместителя главврача онкодиспансера ограбили на шесть миллионов рублей
В Петербурге и Ленобласти метеорологи объявили желтый уровень опасности
Следком возбудил дело из-за падения потолка на спящего школьника
За поход в магазин с поддельной 5-тысячной петербуржец получил год тюрьмы условно
В Ленобласти беременную женщину с угрозой преждевременных родов эвакуировали в больницу вертолетом
Два человека погибли на трассе Петербург-Матокса в Ленобласти
Жителей Петербурга ждет гололедица и снег с дождем
Свадьба молодоженов в возрасте 95 и 77 лет прошла в Ленобласти