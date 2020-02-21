2020-02-21T10:37:42+03:00
Происшествия

В Петербурге жена спустя 30 лет решила объявить в розыск своего пропавшего мужа

Супруг понадобился женщине, чтобы решить вопрос с квартирой
Роман ЛЯЛИН
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Пропавшего ищут сотрудники полицииПропавшего ищут сотрудники полицииФото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейских из Санкт-Петербурга попросили найти мужчину, который пропал еще в 90-х годах. Виктор ушел из дома и исчез в июне 90-ого года. Первое время супруга, судя по всему, сохраняла выдержку и не паниковала. Но спустя 30 лет Ирина Юрьевна решила, что все же пора и обратилась с заявлением в полицию Красносельского района.

- В настоящее время нахождение мужа неизвестно, - уточнила Ирина в заявлении в полицию. - Прошу разыскать моего бывшего супруга.

Сейчас мужчине уже 57 лет. Он прописан на Гатчинском шоссе. К слову, супруга попросила найти своего мужа не просто так. Женщина указала, что бывший супруг ей нужен, чтобы решить "регистрационные действия с квартирой".

Почему до этого дама не беспокоилась о судьбе своего экс-возлюбленного, неизвестно. Сейчас в этом разбираются сотрудники полиции. Что произошло с Виктором, выясняют силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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