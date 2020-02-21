2020-02-21T10:43:39+03:00
Общество

Таможенники нашли поддельные Adidas и Burberry на 11 миллионов рублей

Груз прибыл в Россию морем из Китая
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербургские таможенники нашли партию поддельных кроссовок на 11 миллионов рублей.Петербургские таможенники нашли партию поддельных кроссовок на 11 миллионов рублей.
Изменить размер текста:

Два случая попытки ввоза контрафактного товара в Россию пресекли в начале 2020 года сотрудники петербургской Балтийской таможни. Им в руки попались поддельные Adidas и Burberry на кругленькую сумму в 11 миллионов рублей.

- В январе 2020 года была подана декларация на детские товары из Китая – сумки, рюкзаки, очки, игрушки и обувь. В рамках таможенного досмотра было установлено, что на обуви присутствуют обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Adidas, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Всего инспектора нашли 2400 пар поддельных кроссовок. По факту возбуждено административное дело незаконное использование чужого товарного знака. Представители Adidas оценили убытки почти в 11 миллионов рублей.

Вторая партия контрафакта приплыла в Петербург феврале также из Китая. В адрес московского получателя пришел 31 рулон «трикотажного полотна машинной вязки» с нанесенным на него рисунком (пересекающиеся полоски, образующие клетку) - так называемой «клеткой Burberry».

Все 5100 метров ткани изъяты.

В СЗТУ отмечают, что за 2019 год Балтийской таможней выявлено 497 тысяч единиц контрафактных товаров на 116,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд прекратил дело против водителя, побившего оператора камеры фиксации скорости ГИБДД
Компания Л1: итоги 2019 года и ближайшие планы
На Кировском заводе упавший лифт насмерть придавил человека
В Петербурге нашли мертвой 5-летней девочку, которая жила у опекунов
Таможенники нашли поддельные Adidas и Burberry на 11 миллионов рублей
В Петербурге жена спустя 30 лет решила объявить в розыск своего пропавшего мужа
Петербург вошел в десятку самых мужественных городов России и стран СНГ
Столичный блогер Илья Варламов поиздевался над Шушарами
Средняя зарплата бюджетников в Ленобласти увеличилась до 45 тысяч рублей
В Петербурге ухажер расстрелял свою возлюбленную, которая его бросила
В мае изменится расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс»
В Петербурге заместителя главврача онкодиспансера ограбили на шесть миллионов рублей
В Петербурге и Ленобласти метеорологи объявили желтый уровень опасности
Следком возбудил дело из-за падения потолка на спящего школьника
За поход в магазин с поддельной 5-тысячной петербуржец получил год тюрьмы условно
В Ленобласти беременную женщину с угрозой преждевременных родов эвакуировали в больницу вертолетом
Два человека погибли на трассе Петербург-Матокса в Ленобласти
Жителей Петербурга ждет гололедица и снег с дождем
Свадьба молодоженов в возрасте 95 и 77 лет прошла в Ленобласти