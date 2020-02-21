Таможенники нашли поддельные Adidas и Burberry на 11 миллионов рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:43:39+03:00

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Два случая попытки ввоза контрафактного товара в Россию пресекли в начале 2020 года сотрудники петербургской Балтийской таможни. Им в руки попались поддельные Adidas и Burberry на кругленькую сумму в 11 миллионов рублей.

- В январе 2020 года была подана декларация на детские товары из Китая – сумки, рюкзаки, очки, игрушки и обувь. В рамках таможенного досмотра было установлено, что на обуви присутствуют обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Adidas, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Всего инспектора нашли 2400 пар поддельных кроссовок. По факту возбуждено административное дело незаконное использование чужого товарного знака. Представители Adidas оценили убытки почти в 11 миллионов рублей.

Вторая партия контрафакта приплыла в Петербург феврале также из Китая. В адрес московского получателя пришел 31 рулон «трикотажного полотна машинной вязки» с нанесенным на него рисунком (пересекающиеся полоски, образующие клетку) - так называемой «клеткой Burberry».

Все 5100 метров ткани изъяты.

В СЗТУ отмечают, что за 2019 год Балтийской таможней выявлено 497 тысяч единиц контрафактных товаров на 116,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU