В Петербурге нашли мертвой 5-летней девочку, которая жила у опекунов

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:17:13+03:00

Сейчас силовики выясняют причины ее смерти

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В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в смерти 5-летней девочки. Малышка скончалась в квартире дома по 2-ой Алексеевской улице. Сообщение о ЧП поступило в полицию около полуночи.

- Девочка без внешних признаков насильственной смерти, - сообщают источники "КП-Петербург". - Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Известно, что девочка жила с опекунами: 59-летней безработной женщиной и 58-летним мужчиной, который работает индивидуальным предпринимателем.

Сейчас в смерти девочки разбираются силовики. Следовали организовали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU