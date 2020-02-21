В Петербурге нашли мертвой 5-летней девочку, которая жила у опекунов
В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в смерти 5-летней девочки. Малышка скончалась в квартире дома по 2-ой Алексеевской улице. Сообщение о ЧП поступило в полицию около полуночи.
- Девочка без внешних признаков насильственной смерти, - сообщают источники "КП-Петербург". - Тело направлено в морг для установления причины смерти.
Известно, что девочка жила с опекунами: 59-летней безработной женщиной и 58-летним мужчиной, который работает индивидуальным предпринимателем.
Сейчас в смерти девочки разбираются силовики. Следовали организовали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU