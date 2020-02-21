На Кировском заводе упавший лифт насмерть придавил человека

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:24:21+03:00

При демонтаже лифта на Кировском заводе погиб человек. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Трагедией закончились работы по разборке старого лифта в одном из корпусов Кировского завода. Подъемник сорвался с креплений и упал на монтажника. Человек погиб на месте.

- 21 февраля в 10.38 Кировский район, проспект Стачек д. 47, Кировский завод, цех 220. Мужчину придавило противовесом грузового лифта, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место происшествия врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины.

Известно, что здание, где произошла трагедия, в настоящий момент не эксплуатируется, в нем проводился демонтаж лифтовых конструкций.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативные службы. Точные причины инцидента, а также виновные в нем лица устанавливаются.

По предварительной информации, на работу завода ЧП не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU