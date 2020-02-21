Компания Л1: итоги 2019 года и ближайшие планы

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:55:05+03:00

В 2020 году Компания Л1 готовит к выводу на рынок еще несколько новых проектов в Выборгском и Фрунзенском районах Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой Компании Л1.

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Прошлый, 2019 год, открыл новую страницу в истории российского строительства. По сути, долевое строительство прекратило свое существование, и отрасль перешла под контроль банков. С введением схемы проектного финансирования девелоперский рынок начал серьезно меняться.

Для Компании Л1 2019 год стал достаточно плодотворным. В 2018-м было сдано много жилых объектов, поэтому главной задачей стало заселение. За год суммарно было передано 1861 помещение, включая квартиры, коммерческие объекты и паркинги. Больше всего новоселов въехало в жилой комплекс «Маршал».

Серьезно выросли продажи – относительно 2018 года их прирост составил порядка 20%, относительно 2017 года - около 45%. Свою роль сыграл вывод на рынок новых объектов: второй очереди ЖК «Лондон Парк» и элитного ЖК «Классика. Дом для души».

Важной составляющей стала реализация коммерческой недвижимости. Флагманом в этом направлении явилась продажа бизнес-центра площадью 6065 кв.м. на Каменноостровском проспекте. Это стало одним из рекордов и для Санкт-Петербурга.

В декабре головной офис Компании Л1 переехал в новый комфортабельный офис по адресу Орджоникидзе 52 литер А, в новом офисе созданы все условия для приёма клиентов Компании Л1.

В 2020 году Компания Л1 готовит к выводу на рынок еще несколько новых проектов в Выборгском и Фрунзенском районах Петербурга. Планируется ввод в эксплуатацию и заселение первого этапа третьей очереди ЖК «Граф Орлов» (корпуса 8, 8А, 8Б, 8В, 7А, паркинг 7г). Второй этап будет сдан в 4 квартале этого года (корпуса 7, 7Б, 7В, паркинг 6г). Также планируется сдача корпусов 6 и 8 второй очереди ЖК «Лондон Парк».

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ИСТОЧНИК KP.RU