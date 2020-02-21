Суд прекратил дело против водителя, побившего оператора камеры фиксации скорости ГИБДД

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:57:19+03:00

Водители ненавидят камеры фотофиксации. Иногда это доводит до рукоприкладства. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Приморский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении буйного водителя, который сломал камеру фиксации скорости, а потом с кулаками набросился на гражданского оператора ГИБДД.

- 9 октября 2019 года на Лахтинском проспекте, с целью воспрепятствования фотофиксации, обвиняемый повредил передвижной комплекс «КРИС-П», принадлежащий госучреждению «Городской мониторинговый центр» и четыре раза ударил оператора, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Затем нападавший, который был уверен, что съемка нарушает его гражданские права, отобрал цифровой фотоаппарат, находящийся на балансе ГИБДД, сел в свой «Форд» и уехал.

По факту нападения было заведено дело уголовное дело, вскоре агрессивного водителя поймали. Позднее он признал вину, раскаялся. Возместил 30 тысяч, потраченные на ремонт скоростной камеры и возместил остальной ущерб.

По ходатайству адвоката суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU