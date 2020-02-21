У уборщицы Мариинского театра украли драгоценности 300 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге 55-летняя уборщица Мариинского театра пожаловалась на вора, который пробрался к ней в квартиру и вынес драгоценности. Кража в квартире женщины произошла 19 февраля. Дама пожаловалась, что неизвестный вынес из дома на Искровском проспекте ювелирные изделия и скрылся.
- Неизвестный преступник, путем отжатия стеклопакета окна, проник в ее квартиру, расположенную на первом этаже девятиэтажного дома похитил ювелирные изделия: две цепочки, пять пар сережек, восемь колец, три браслета, - сообщают источники "КП-Петербург"
Сумму ущерба женщина оценила довольно в круглую сумму - 334 тысячи рублей. Известно, что сигнализации и видеонаблюдения в доме у дамы нет.
Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража". Сейчас силовики ищут преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU