2020-02-21T12:19:32+03:00
Происшествия

У уборщицы Мариинского театра украли драгоценности 300 тысяч рублей

Вор проник в квартиру через окно
Роман ЛЯЛИН
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Уборщица Мариинского театра стала жертвой воровУборщица Мариинского театра стала жертвой воровФото: Александр КИРИЛЛОВ
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В Санкт-Петербурге 55-летняя уборщица Мариинского театра пожаловалась на вора, который пробрался к ней в квартиру и вынес драгоценности. Кража в квартире женщины произошла 19 февраля. Дама пожаловалась, что неизвестный вынес из дома на Искровском проспекте ювелирные изделия и скрылся.

- Неизвестный преступник, путем отжатия стеклопакета окна, проник в ее квартиру, расположенную на первом этаже девятиэтажного дома похитил ювелирные изделия: две цепочки, пять пар сережек, восемь колец, три браслета, - сообщают источники "КП-Петербург"

Сумму ущерба женщина оценила довольно в круглую сумму - 334 тысячи рублей. Известно, что сигнализации и видеонаблюдения в доме у дамы нет.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража". Сейчас силовики ищут преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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