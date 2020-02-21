Появилось видео, как «торговцы бельем», ограбившие пенсионерку, таранят полицейскую машину

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:27:28+03:00

"Продавцов белья" подозревают в краже у пенсионерки. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Приезжих «гастролеров» со Ставрополья поймали на съемной квартире в Шушарах

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Петербургский Главк опубликовал фото приезжих из Ставропольского края, которых подозревают в краже у пенсионерки. Одновременно появилось и видео, как злоумышленники, уходя от погони после преступления, таранят полицейскую машину.

- 19 февраля в полицию Выборга поступило сообщение: двое подозрительных мужчин с бабушкой зашли в подъезд дома 30 на Ленинградской улице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Позднее было установлено, что под предлогом вручения подарка – комплекта постельного белья, мужчины вошли вместе с 81-летней хозяйкой в квартиру, совершили хищение 75 тысяч рублей и попытались скрыться.

В этот момент к дому подъехал вызванный наряд. Заметив полицейских, «гастролеры» нажали на газ, протаранили патрульную машину и смогли уехать. Через сутки их, а также пособников, также приезжих, задержали на съемной квартире в Шушарах.

Следователи полагают, что подозреваемые могут быть причастны к серии подобных преступлений.

Под предлогом таких подарков злоумышленники входили в доверие к пенсионерам. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762213" frameborder="0"></iframe> В Выборге "торговцы постельным бельем" протаранили полицейскую машину.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU