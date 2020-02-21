В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Петербурге прогремит салют

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:04:30+03:00

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23 февраля в Петербурге, как и по всей России, будут отмечать День защитника Отечества. Праздник, хоть и считается мужским, в противовес 8 марта, но в Армии служит и много женщин, так что за торжественный стол сядут многие. А вечером горожане традиционно выйдут на набережные Невы, чтобы увидеть праздничный салют.

- 23 февраля в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты в Москве, а также городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, - говорится в приказе Министра обороны России Сергея Шойгу.

Всего военнослужащие Западного военного округа произведут 30 залпов из артиллерийских орудий.

В Северной столице стрелять будут от стен Петропавловской крепости. Это «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе.

- Да, салют намечен на девять вечера, - сообщили представители Петропавловки корреспонденту.

Учитывая, что 23 февраля ожидается температура около ноля и сильный втер, всем петербуржцам, желающим увидеть красочное зрелище, лучше одеться потеплее.

ИСТОЧНИК KP.RU