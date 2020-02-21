Петербургский космонавт полетит на МКС в апреле

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:34:47+03:00

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (на заднем плане) в апреле полетят на МКС. Фото: Роскосмос

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Уже 9 апреля, если все пойдет по плану, на Международную космическую станцию отправится новый экипаж. В его составе будет астронавт NASA Крис Кэссиди и двое россиян: Анатолий Иванишин и представитель Петербурга Иван Вагнер. Изначально он вместе с напарником был дублером основной команды, но из-за медицинских проблем на МКС решили отправить запасных.

- Российские члены основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» — космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин будут заменены на дублеров. Места командира и бортинженера займут Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Астронавт NASA Крис Кэссиди продолжает подготовку к полету в соответствии с установленным планом, - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

19 февраля Иванишин и Вагнер уже сдали экзамен по ручному сближению «Союза» с МКС и продолжают подготовку к полету.

Справка «КП»:

Иван Вагнер - уроженец города Североонежск Архангельской области. Ему 34 года. После окончания школы переехал в Петербург, где поступил на поступил на факультет авиа и ракетостроения «Военмеха». в 2008 году был награжден Дипломом лучшего выпускника от правительства города. С 2008 года работал в Королеве на должности инженера космических полетов. С 2011 года числится в Роскосмосе.

ИСТОЧНИК KP.RU