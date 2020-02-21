Петербургских военнослужащих поздравили с Днем защитника Отечества

21 Февр. 2020 2020-02-21T20:36:18+03:00

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В Мариинском дворце принимали ветеранов, офицеров Вооруженных Сил, курсантов и воспитанников суворовских и нахимовских училищ. На торжественном приеме всех защитников отечества поздравили с грядущим праздником 23 февраля.

- Вооруженные Силы России берегут независимость и национальные интересы нашего государства. В них служат люди особого склада, которые добровольно, по велению сердца избрали святую профессию защитника Родины. Во все века традициями российских воинов были верность долгу, мужество, героизм, самопожертвование и любовь к Отчизне, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

На мероприятии отдельно чествовали Героя России – генерал-полковника Александра Журавлева, который сейчас командует войсками Западного военного округа. Депутаты подчеркнули его роль в повышении боеготовности в условиях сложной международной обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU