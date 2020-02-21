80-летнюю пенсионерку спасли из огненного плена горевшей квартиры на улице Седова
21 февраля около 19:18 в доме №83 на улице Седова вспыхнула четырехкомнатная квартира. Об этом тут же сообщили спасателям МЧС. В квартире находилась женщина с двухмесячным младенцем. К счастью, они вовремя почуяли опасность и смогли самостоятельно выбраться на улицу еще до прибытия пожарных. В это время на балконе просила помощи еще одна жительница квартиры – пенсионерка.
- 80-летнюю женщину эвакуировали с балкона. Остальные спасатели МЧС прибыли на место и принялись тушить пожар. Оказалось, в четырехкомнатной квартире на 4 этаже загорелась кладовая. Пожар распространился на площади 3 квадратных метров. Чуть позже его ликвидировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
На месте дежурили врачи нескольких машин скорой помощи. О состоянии здоровья эвакуированных жильцов пока ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU