2020-02-21T21:05:04+03:00
Происшествия

80-летнюю пенсионерку спасли из огненного плена горевшей квартиры на улице Седова

До прибытия МЧС из вспыхнувшей квартиры успела выбежать женщина с двухмесячным младенцем
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге эвакуировали 80-летнюю пенсионерку из горящей квартиры на улице Седова. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге эвакуировали 80-летнюю пенсионерку из горящей квартиры на улице Седова. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

21 февраля около 19:18 в доме №83 на улице Седова вспыхнула четырехкомнатная квартира. Об этом тут же сообщили спасателям МЧС. В квартире находилась женщина с двухмесячным младенцем. К счастью, они вовремя почуяли опасность и смогли самостоятельно выбраться на улицу еще до прибытия пожарных. В это время на балконе просила помощи еще одна жительница квартиры – пенсионерка.

- 80-летнюю женщину эвакуировали с балкона. Остальные спасатели МЧС прибыли на место и принялись тушить пожар. Оказалось, в четырехкомнатной квартире на 4 этаже загорелась кладовая. Пожар распространился на площади 3 квадратных метров. Чуть позже его ликвидировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

На месте дежурили врачи нескольких машин скорой помощи. О состоянии здоровья эвакуированных жильцов пока ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Унитаз директора ЖКС Приморского района срочно проверили на наличие бомбы
«Человек-паук» объявился на потолке в «Мега Дыбенко»
80-летнюю пенсионерку спасли из огненного плена горевшей квартиры на улице Седова
Петербургских военнослужащих поздравили с Днем защитника Отечества
Плитку на станции метро «Беговая» обещают восстановить к лету
Смерть рабочего от упавшего лифта на Кировском заводе стала уголовным делом
На перекрестке Невского проспекта и набережной Фонтанки изменили работу светофоров
Мужчина, который просил закопать бочку с телом матери, «сбежал» от суда в больницу
В субботу Петербург и Ленобласть ждет штормовой ветер
Стало известно, когда начнется суд над убившим студентку историком Соколовым
Вице-премьер России посетит стройплощадку метро «Горный институт»
В Петербурге шумного соседа, мешавшего спать жильцам, арестовали на 11 суток
В Петербурге открылся второй офис «ВКонтакте»
Из Фонтанки спасли упавшего в воду мужчину
Молодой казахстанец снимал порно со школьницей и выкладывал его в Интернет
В Петербурге ищут родителей 7-летнего мальчика, найденного на улице
Депутат предложил провести две выставки бездомных животных
На «Скандинавии» погиб непристегнутый водитель легковушки
В Приморском суде Петербурга нашли труп женщины
Поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга буду ходить в Евпаторию и Феодосию
Петербургский космонавт полетит на МКС в апреле
В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Петербурге прогремит салют
Спортсменка Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, требует от врачей 51 миллион рублей
Появилось видео, как «торговцы бельем», ограбившие пенсионерку, таранят полицейскую машину