«Человек-паук» объявился на потолке в «Мега Дыбенко»

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:33:38+03:00

"Человек-паук" из Дыбенко скрывать обворожительную улыбку под маской не стал. Фото: vk.com/kudrovolife

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В сообществе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» появилась видеозапись «Человека-паука» в торговом центре «Мега Дыбенко». По словам очевидцев, неадекватный мужчина зачем-то забрался на потолок и поселился в перекрытиях, где комфортно ползает туда-сюда.

- Уже празднует 23 февраля! – выдвинул гипотезу один из подписчиков группы.

Уговоры персонала ни к чему не привели - мужчина решил пожить на потолке. Фото: vk.com/kudrovolife

Скалолаз ни в какую не хотел слезать, уговоры персонала торгового центра ни к чему не привели. Сверху только и виднелись его руки, ноги да лицо с улыбкой. Судя по видео от очевидца, в какой-то момент перепачканный мужчина не выдержал нагрузки и попросил у администраторов воды. Те пошли к нему на встречу, но строго наказали, чтобы тот даже не думал потом мочиться с потолка на пол.

- Потом еще дадим! Ты только ничего не ломай там, - кричали «Человеку-пауку» из Дыбенко.

Впрочем, некоторые петербуржцы не поверили очевидцу и высказали мнение, что мужчина обычный монтажник за работой.

Видео происшествия попало в соцсети. Фото: vk.com/kudrovolife

ИСТОЧНИК KP.RU