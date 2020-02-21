2020-02-21T21:33:38+03:00
Общество

«Человек-паук» объявился на потолке в «Мега Дыбенко»

По словам очевидцев, неадекватный мужчина поселился в перекрытиях торгового центра [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
"Человек-паук" из Дыбенко скрывать обворожительную улыбку под маской не стал. Фото: vk.com/kudrovolife"Человек-паук" из Дыбенко скрывать обворожительную улыбку под маской не стал. Фото: vk.com/kudrovolife
Изменить размер текста:

В сообществе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» появилась видеозапись «Человека-паука» в торговом центре «Мега Дыбенко». По словам очевидцев, неадекватный мужчина зачем-то забрался на потолок и поселился в перекрытиях, где комфортно ползает туда-сюда.

- Уже празднует 23 февраля! – выдвинул гипотезу один из подписчиков группы.

Уговоры персонала ни к чему не привели - мужчина решил пожить на потолке. Фото: vk.com/kudrovolife

Уговоры персонала ни к чему не привели - мужчина решил пожить на потолке. Фото: vk.com/kudrovolife

Скалолаз ни в какую не хотел слезать, уговоры персонала торгового центра ни к чему не привели. Сверху только и виднелись его руки, ноги да лицо с улыбкой. Судя по видео от очевидца, в какой-то момент перепачканный мужчина не выдержал нагрузки и попросил у администраторов воды. Те пошли к нему на встречу, но строго наказали, чтобы тот даже не думал потом мочиться с потолка на пол.

- Потом еще дадим! Ты только ничего не ломай там, - кричали «Человеку-пауку» из Дыбенко.

Впрочем, некоторые петербуржцы не поверили очевидцу и высказали мнение, что мужчина обычный монтажник за работой.

Видео происшествия попало в соцсети. Фото: vk.com/kudrovolife

Видео происшествия попало в соцсети. Фото: vk.com/kudrovolife

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Унитаз директора ЖКС Приморского района срочно проверили на наличие бомбы
«Человек-паук» объявился на потолке в «Мега Дыбенко»
80-летнюю пенсионерку спасли из огненного плена горевшей квартиры на улице Седова
Петербургских военнослужащих поздравили с Днем защитника Отечества
Плитку на станции метро «Беговая» обещают восстановить к лету
Смерть рабочего от упавшего лифта на Кировском заводе стала уголовным делом
На перекрестке Невского проспекта и набережной Фонтанки изменили работу светофоров
Мужчина, который просил закопать бочку с телом матери, «сбежал» от суда в больницу
В субботу Петербург и Ленобласть ждет штормовой ветер
Стало известно, когда начнется суд над убившим студентку историком Соколовым
Вице-премьер России посетит стройплощадку метро «Горный институт»
В Петербурге шумного соседа, мешавшего спать жильцам, арестовали на 11 суток
В Петербурге открылся второй офис «ВКонтакте»
Из Фонтанки спасли упавшего в воду мужчину
Молодой казахстанец снимал порно со школьницей и выкладывал его в Интернет
В Петербурге ищут родителей 7-летнего мальчика, найденного на улице
Депутат предложил провести две выставки бездомных животных
На «Скандинавии» погиб непристегнутый водитель легковушки
В Приморском суде Петербурга нашли труп женщины
Поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга буду ходить в Евпаторию и Феодосию
Петербургский космонавт полетит на МКС в апреле
В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Петербурге прогремит салют
Спортсменка Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, требует от врачей 51 миллион рублей
Появилось видео, как «торговцы бельем», ограбившие пенсионерку, таранят полицейскую машину