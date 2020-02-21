Унитаз директора ЖКС Приморского района срочно проверили на наличие бомбы

21 Февр. 2020 2020-02-21T22:11:22+03:00

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Следственно-оперативная группа проверила унитаз директора ЖКС №2 Приморского района на наличие бомбы. Все началось с того, что в службу 112 позвонил неизвестный шутник, представившийся пенсионером. Он рассказал, что установил взрывное устройство, предположительно, в сливном бочке ЖКС на улице Торжковской.

- Голос злоумышленника был синтезирован. Он сказал, что преступление направлено на директора жилкомсервиса. По его словам, бомба взорвалась бы к вечеру 20 февраля. Но на месте ничего подозрительного в итоге не нашли, эвакуация не проводилась, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Далее полицейские наведались к предполагаемому пенсионеру, совершившему звонок. Дело в том, что злоумышленник точно знал его фамилию, имя, отчество, дату рождения и место проживания. Удивленный 79-летний дедушка убедил стражей порядка в своей невиновности. Пенсионер отметил, что в ЖКС №2 он никогда не ходил и директора не знает.

Добавим, что по факту лжеминирования возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU