2020-02-21T22:11:22+03:00
Происшествия

Унитаз директора ЖКС Приморского района срочно проверили на наличие бомбы

Шутник, представившийся пенсионером, решил напугать мужчину лжеминированием
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге лжеминер "подкинул бомбу" в унитаз директора жилкомсервиса.В Петербурге лжеминер "подкинул бомбу" в унитаз директора жилкомсервиса.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Следственно-оперативная группа проверила унитаз директора ЖКС №2 Приморского района на наличие бомбы. Все началось с того, что в службу 112 позвонил неизвестный шутник, представившийся пенсионером. Он рассказал, что установил взрывное устройство, предположительно, в сливном бочке ЖКС на улице Торжковской.

- Голос злоумышленника был синтезирован. Он сказал, что преступление направлено на директора жилкомсервиса. По его словам, бомба взорвалась бы к вечеру 20 февраля. Но на месте ничего подозрительного в итоге не нашли, эвакуация не проводилась, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Далее полицейские наведались к предполагаемому пенсионеру, совершившему звонок. Дело в том, что злоумышленник точно знал его фамилию, имя, отчество, дату рождения и место проживания. Удивленный 79-летний дедушка убедил стражей порядка в своей невиновности. Пенсионер отметил, что в ЖКС №2 он никогда не ходил и директора не знает.

Добавим, что по факту лжеминирования возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Унитаз директора ЖКС Приморского района срочно проверили на наличие бомбы
«Человек-паук» объявился на потолке в «Мега Дыбенко»
80-летнюю пенсионерку спасли из огненного плена горевшей квартиры на улице Седова
Петербургских военнослужащих поздравили с Днем защитника Отечества
Плитку на станции метро «Беговая» обещают восстановить к лету
Смерть рабочего от упавшего лифта на Кировском заводе стала уголовным делом
На перекрестке Невского проспекта и набережной Фонтанки изменили работу светофоров
Мужчина, который просил закопать бочку с телом матери, «сбежал» от суда в больницу
В субботу Петербург и Ленобласть ждет штормовой ветер
Стало известно, когда начнется суд над убившим студентку историком Соколовым
Вице-премьер России посетит стройплощадку метро «Горный институт»
В Петербурге шумного соседа, мешавшего спать жильцам, арестовали на 11 суток
В Петербурге открылся второй офис «ВКонтакте»
Из Фонтанки спасли упавшего в воду мужчину
Молодой казахстанец снимал порно со школьницей и выкладывал его в Интернет
В Петербурге ищут родителей 7-летнего мальчика, найденного на улице
Депутат предложил провести две выставки бездомных животных
На «Скандинавии» погиб непристегнутый водитель легковушки
В Приморском суде Петербурга нашли труп женщины
Поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга буду ходить в Евпаторию и Феодосию
Петербургский космонавт полетит на МКС в апреле
В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Петербурге прогремит салют
Спортсменка Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, требует от врачей 51 миллион рублей
Появилось видео, как «торговцы бельем», ограбившие пенсионерку, таранят полицейскую машину