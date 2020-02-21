2020-02-21T23:48:05+03:00
Происшествия

В Купчино поймали с поличным серийного воришку бензина с АЗС

Бдительные сотрудники заправки узнали вора и вызвали на место росгвардейцев
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Купчино задержали серийного вора бензина с АЗС. Фото: пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и ЛенобластиВ Купчино задержали серийного вора бензина с АЗС. Фото: пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти
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В Купчино поймали с поличным серийного воришку бензина с одной и той же заправки на Южном шоссе. Среди белого дня злоумышленник остановил свой «Хендай» напротив колонки с топливом. По-тихому он заправил не только своего железного коня, но и три больших канистры в багажнике. Дальше наглец попытался скрыться.

- Работники заправки опознали в водителе вора, который однажды брал у них бензин на сумму 7 тысяч рублей, а потом уехал с места. Бдительные сотрудники АЗС заранее нажали на тревожную кнопку и уже через три минуты к заправки прибыли росгвардейцы. Наряд вневедомственной охраны блокировал иномарку и задержал водителя на месте происшествия, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Проверка стражей порядка показала, что водитель установил поверх регистрационного номера машины еще один номерной знак, принадлежащий другому автомобилю. К АЗС приехала даже следственно-оперативная группа. Злоумышленника доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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