В Купчино поймали с поличным серийного воришку бензина с АЗС

21 Февр. 2020 2020-02-21T23:48:05+03:00

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В Купчино поймали с поличным серийного воришку бензина с одной и той же заправки на Южном шоссе. Среди белого дня злоумышленник остановил свой «Хендай» напротив колонки с топливом. По-тихому он заправил не только своего железного коня, но и три больших канистры в багажнике. Дальше наглец попытался скрыться.

- Работники заправки опознали в водителе вора, который однажды брал у них бензин на сумму 7 тысяч рублей, а потом уехал с места. Бдительные сотрудники АЗС заранее нажали на тревожную кнопку и уже через три минуты к заправки прибыли росгвардейцы. Наряд вневедомственной охраны блокировал иномарку и задержал водителя на месте происшествия, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Проверка стражей порядка показала, что водитель установил поверх регистрационного номера машины еще один номерной знак, принадлежащий другому автомобилю. К АЗС приехала даже следственно-оперативная группа. Злоумышленника доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU