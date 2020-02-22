2020-02-22T01:09:50+03:00
Происшествия

Извращенец подкараулил двух маленьких школьниц в парадной дома на проспекте Ветеранов

Напуганные матери девочек написали заявления в полицию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении двух 11-летних школьниц.В Петербурге неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении двух 11-летних школьниц.Фото: Артем КИЛЬКИН
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20 февраля среди белого дня двух маленьких школьниц напугал мужчина в парадной одного из домов на проспекте Ветеранов. Он совершил в отношении них развратные действия и поспешил скрыться. 11-летние подруги тут же рассказали обо всем матерям.

- Через полтора часа после случившегося женщины написали заявление в полицию. В парадную оперативно приехала полиция. К сожалению, видеонаблюдение в доме отсутствует. Но на злоумышленника есть ориентировка, ее отправили в местный отдел МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Шокированные девочки не смогли запомнить много деталей внешности извращенца. Но кое-какие приметы неизвестного мужчины известны – на вид ему около 22-25 лет с европейским типом лица. Злоумышленник был одет в черную куртку и спортивные брюки темного цвета. Сейчас его разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Извращенец подкараулил двух маленьких школьниц в парадной дома на проспекте Ветеранов
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