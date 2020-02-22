В петербургском Ботаническом саду открылся фестиваль Сиреневый февраль
На календаре еще хоть и условная, но зима, а в петербургском Ботаническом саду уже встречают весну. 22 февраля здесь открылся Сиреневый фестиваль, на котором ценители красоты и любители флоры могут полюбоваться на эти растения.
- В программе фестиваля: экспозиция «Сиреневый февраль», выставка ботанической живописи и иллюстрации «Северная весна», прогулки по Субтропическому оранжерейному маршруту, посещение Ботанического музея и творческие мастер-классы, - сообщает пресс-служба Ботанического сада Петра Великого.
Сам фестиваль продлится три дня с 22 по 24 февраля. Купить билеты и попасть на мероприятие можно ежедневно с 10:00 до 17:00. А с 25 и до 27 февраля будет доступна Декоративная экспозиция «Сиреневый февраль».
Родителям малышей стоит помнить, что детей до 4 лет в Ботанический сад не пустят. Это правило связано с вопросом сохранности ценных экспонатов.
ИСТОЧНИК KP.RU