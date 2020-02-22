2020-02-22T10:30:42+03:00
Общество

В петербургском Ботаническом саду открылся фестиваль Сиреневый февраль

Полюбоваться весенними растениями можно ближайшие три дня
Петр КИБЕР
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В Ботаническом саду открылся фестиваль сирени. Фото: vk.com/botsad_spbВ Ботаническом саду открылся фестиваль сирени. Фото: vk.com/botsad_spb
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На календаре еще хоть и условная, но зима, а в петербургском Ботаническом саду уже встречают весну. 22 февраля здесь открылся Сиреневый фестиваль, на котором ценители красоты и любители флоры могут полюбоваться на эти растения.

- В программе фестиваля: экспозиция «Сиреневый февраль», выставка ботанической живописи и иллюстрации «Северная весна», прогулки по Субтропическому оранжерейному маршруту, посещение Ботанического музея и творческие мастер-классы, - сообщает пресс-служба Ботанического сада Петра Великого.

Сам фестиваль продлится три дня с 22 по 24 февраля. Купить билеты и попасть на мероприятие можно ежедневно с 10:00 до 17:00. А с 25 и до 27 февраля будет доступна Декоративная экспозиция «Сиреневый февраль».

Родителям малышей стоит помнить, что детей до 4 лет в Ботанический сад не пустят. Это правило связано с вопросом сохранности ценных экспонатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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